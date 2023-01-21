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Сегодня, 17:53

Ласицкене и Лысенко стали победителями турнира по прыжкам в высоту в Челябинске

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене выиграла турнир по прыжкам в высоту в Челябинске.

Ласицкене победила с результатом 1,95 метра, эту высоту она покорила с первой попытки. Он трижды пробовала покорить высоту 2,02 метра, но все три попытки оказались неудачными.

Второе место заняла Кристина Королева (1,88), третье — Наталья Спиридонова (1,88).

У мужчин победу одержал чемпион мира Данил Лысенко с результатом 2,32 метра. Вторым стал Илья Иванюк (2,23), третьим — Никита Анищенков (2,19).

Данил Лысенко
Мария Ласицкене (Кучина)
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