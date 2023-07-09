Ласицкене не выступит на Кубке России по легкой атлетике

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не сможет выступить на Кубке России, который пройдет в Жуковском.

«Реабилитация идет по плану, но когда Маша сможет набрать форму, пока неизвестно. На Кубке России она не сможет выступить. Что касается возможности ее участия в чемпионате страны, то я загадывать не хочу. Если позволит самочувствие и подготовка, то она, конечно, выступит», — цитирует Габриляна ТАСС.

Кубок России по легкой атлетике будет проходить с 14 по 15 июля. Чемпионат России состоится в Челябинске с 3 по 6 августа.