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Легкая атлетика

Сегодня, 14:19

Ласицкене приглашена на Финал серии «Королева российского спорта»

Виктория Кравченко
Мария Ласицкене.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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На сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) сообщается, что Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене получила wild card для участия в Финале легкоатлетической серии «Королева российского спорта».

Президиум решил допустить победителей и призеров Олимпийских игр в Токио из России и Белоруссии до участия в Финале серии.

Спортсмены должны подтвердить свое участие, они будут допущены до соревнований вместе с восьмеркой атлетов, которые отбирались по итогам сезона.

С 17 по 19 августа в Екатеринбурге состоится финал легкоатлетической серии «Королева российского спорта». На чемпионате России в Челябинске Ласицкене заняла третье место.
Мария Ласицкене (Кучина)
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