Ласицкене призналась, что не удивлена рекорду украинки Магучих

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о рекорде украинки Ярославы Магучих на этапе серии легкоатлетических турниров «Бриллиантовая лига» в Париже.

«Рекорд Ярославы — это космос, абсолютное величие. Я восхищена ею, ее тренером. Ярослава показала очень многим, кто вообще не верил в реальность такого рекорда, что невозможное возможно. Она невероятная умница. Причем для меня это не было вдруг. Магучих с юношеского возраста показывала, что способна в прыжках в высоту на великие достижения», — приводит слова Ласицкене RT.

Магучих на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже прыгнула на 2,10 метра и превзошла достижение, установленное болгаркой Стефкой Костадиновой в 1987 году.