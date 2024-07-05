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Легкая атлетика

Сегодня, 10:54

Ласицкене пропустит Кубок России в Чебоксарах из-за травмы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене не выступит на июльском Кубке России в Чебоксарах, сообщила менеджер спортсменки Ольга Назарова.

«Маша только недавно начала проводить прыжковые тренировки, процесс восстановления продолжается. Кубок России, который пройдет в Чебоксарах, она пропустит», — приводит слова Назаровой ТАСС.

Кубок России по легкой атлетике пройдет с 7 по 9 июля. Ласицкене не принимала участия ни в одном турнире летнего сезона. Последний раз она выходила на старт в конце февраля, когда в Москве проходил чемпионат России по легкой атлетике в помещении.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Мария Ласицкене (Кучина)
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