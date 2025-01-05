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Легкая атлетика

Сегодня, 13:29

Ласицкене пропустит зимние старты, чтобы подготовиться к весенне-летнему циклу

Сергей Ярошенко
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене пропустит зимний сезон, чтобы качественней подготовиться к весенне-летним стартам, сообщил личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

«Последние три года для Маши были непростыми, у нее были травмы, что являлось препятствием для набора оптимальной формы. Также накопилась психологическая усталость. Мы решили, что эта зима будет для Маши большим подготовительным периодом, чтобы плавно подойти к соревновательному периоду в весенне-летнем цикле. Поэтому зимние старты придется пропустить», — приводит слова Габриляна ТАСС.

31-летняя Ласицкене является олимпийской чемпионкой Игр в Токио 2020 года, единственной трехкратной чемпионкой мира (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018) и пять раз брала золото на чемпионатах России (2014, 2017, 2018, 2019, 2022).

Источник: ТАСС
легкая атлетика
Мария Ласицкене (Кучина)
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