Ласицкене стала организатором двух турниров по прыжкам в высоту

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене выступила организатором двух международных турниров по прыжкам в высоту, сообщает ТАСС

Первый турнир пройдет 3 августа в Москве на стадионе «Салют-Гераклион». В нем примут участие 12 спортсменов (по шесть мужчин и женщин). Еще одно соревнование состоится 31 августа на родине спортсменки — в Кабардино-Балкарии.

«Мы решили, что хороших турниров много не бывает, и нашли спонсоров для нашей серии. В этом году начнем с двух соревнований — в Москве и Прохладном, и только в прыжке в высоту. Но рассчитываем, что в следующем сезоне и городов, и видов станет больше», — заявила Ласицкене.

Кроме Ласицкене, в турнирах планируют принять участие Данил Лысенко, Наталья Спиридонова, Мария Кочанова, Илья Иванюк, Кристина Королева, а также Карина Демидик из Белоруссии.