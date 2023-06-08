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Сегодня, 18:29

Ласицкене выбыла на неопределенный срок из-за травмы

Руслан Минаев
Мария Ласицкене.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Прыгунья в высоту Мария Ласицкене выбыла на неопределенный срок из-за тарвмы ахилла.

«Маша прошла первое обследование и сейчас уже приступила к восстановлению, — цитирует ТАСС личного тренера спортсменки Геннадия Габриляна. — Медобследования будут продолжаться. Могу сказать, что она пропустит неопределенное количество стартов, выход в сектор будет зависеть от скорости восстановления».

Ласицкене является обладательницей золотой медали Олимпийских игр в Токио, прошедших в 2021 году, а также трехкратной чемпионкой мира и пятикратной победительницей «Бриллиантовой лиги».

Источник: ТАСС
Мария Ласицкене (Кучина)
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