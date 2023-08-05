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Сегодня, 17:22

Ласицкене заняла седьмое место в прыжках в высоту на чемпионате России

Ана Горшкова
Корреспондент
Мария Ласицкене.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла седьмое место в финале чемпионата России по легкой атлетике в Челябинске.

Ласицкене показала результат 1,86 метра.

Первое место заняла Кристина Королева (1,91), второе — Аделина Андреева (1,91), третье — Наталья Спиридонова (1,89).

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Челябинске с 3 по 6 августа, с 17 по 19 августа в Екатеринбурге состоится финал легкоатлетической серии «Королева российского спорта».

30-летняя Ласицкене 25 мая на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи заняла второе место (1,88). После окончания соревнований спортсменка сообщила, что испытывает боль в ахилле и собирается пройти медицинское обследование в одной из столичных клиник.

легкая атлетика
Мария Ласицкене (Кучина)
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