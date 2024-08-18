Ласицкене заявила, что на чемпионате России доказала свою способность прыгать и бороться

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что доказала всем, что может прыгать и бороться за высокие места.

«На чемпионате России я решала только одну задачу — выйти в сектор, прыгать, бороться за призовую тройку и делать все, чтобы добиться хорошего результата. Я сегодня улучшила свой результат сезона, и это тоже неплохо. У меня есть силы прыгать и бороться, в том числе в третьей попытке», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

«Почему решила перенести последнюю попытку на 1,97? Так обстоятельства сложились, но, с другой стороны, когда я еще попрыгаю на таких высотах, ведь на тренировках мы так высоко не ставим. А здесь соревновательная атмосфера, конкуренция. Надо было себя попробовать на таких высотах, но ничего хорошего из этого не вышло», — заключила спортсменка.

Чемпионкой России по легкой атлетике в прыжках в высоту стала Мария Кочанова, показавшая результат 1,97 метра. Ласицкене заняла второе место с результатом 1,91 метра. Третьей стала представительница Белоруссии Карина Демидик (1,91), уступившая россиянке по количеству попыток.