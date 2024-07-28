Ласицкене — об Олимпиаде в Париже: «Не слежу, не интересуюсь, не смотрю»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что не хочет ничего знать про Олимпиаду в Париже.

«У Олимпиады в Париже нет пьедестала в моей жизни. Не слежу, не интересуюсь, не смотрю. Только знаю, что мой муж Владас комментирует соревнования. Это единственное, что меня связывает с турниром. Больше ничего не хочу о ней знать», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Накануне на турнире «Путь к Олимпу» в Москве олимпийская чемпионка осталась без медалей, преодолев планку на высоту 1.88 м. Эти соревнования были первыми для россиянки в летнем сезоне. Ласицкене не выступала из-за травмы.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Полный календарь соревнований по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.