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Сегодня, 16:25

Ласицкене заявила, что отсутствие международных стартов сказывается на психологическом состоянии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о недопуске российских спортсменов до международных стартов.

«Позволяют ли соревнования держать себя в лучшей форме в условиях отсутствия международных турниров? Отсутствие международных стартов, конечно, сказывается на форме, на психологическом состоянии, потому что всегда хочется сравнивать себя с лучшими соперниками на лучших площадках мира. Когда у тебя есть конкуренция, ты по-другому себя ощущаешь в секторе, по-другому готовишься к каждому прыжку. Это факт. И наш старт на «Битве полов» был похож на все это. Это было то, что нужно спортсменам. Поддержка зрителей, их эмоции, энергия — это то, что нас заставляло мандражировать. Чем больше таких стартов в России, тем лучше», — приводит слова Ласицкене «Известия».

Она также оценила конкуренцию в прыжках в высоту за последние годы.

«Девочкам есть, к чему стремиться. Они борются, стараются. Я только рада быть с ними в секторе. Если соревнования со мной их как-то подстегивают, то для меня это радость. И мне с ними прыгать очень полезно. Не раз говорила, что чем выше конкуренция, тем круче. Мы все стараемся прогрессировать, и я в том числе», — добавила Ласицкене.

МОК 25 января предложил допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Источник: https://iz.ru/1465403/aleksei-fomin/ia-ni-vo-chto-ne-veriu-gotovlius-i-treniruius
Мария Ласицкене (Кучина)
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