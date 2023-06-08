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Сегодня, 14:06

Лебедева назвала непогоду причиной серебра на Олимпиаде в Сиднее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева объяснила причину серебра на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году.

«Если брать мой собственный опыт, на Олимпиаде в Сиднее я проиграла как раз из-за этого. До сих пор в этом уверена. Мы попали на тех Играх не в самые простые условия австралийской весны, когда днем может быть +20 °C, а к вечеру температура воздуха начинала стремительно опускаться. В квалификации я показала лучший результат. Первую из вечерних попыток сделала по обыкновению осторожно и даже не переживала, когда болгарка Тереза Маринова прыгнула на 15,20, поскольку сама незадолго до соревнований показала 15,32 и прекрасно чувствовала себя на всех тренировках, уже приехав в Сидней. И тут начался ливень. Соревнования тогда на какое-то время остановили, поскольку в секторе не нашлось зонтов. Но я успела почти полностью промокнуть и замерзнуть. В этом случае вся энергия организма начинает идти не на прыжок, а на то, чтобы согреться. Плюс поднялся сильный встречный ветер. В общем, все один к одному. Намокли и стали тяжелыми шиповки, и что бы я ни делала, показать результат уже не получалось», — приводит слова Лебедева RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1159499-lebedeva-prichina-olimpiada-serebro
легкая атлетика
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