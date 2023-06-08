Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Легкая атлетика
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 16:35

Лебедева объяснила, какую тактику сама использовала в секторе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева рассказала, какую тактику использовала во время выступления.

«Физическая сила в тройном прыжке не главное. Гораздо важнее сохранять холодную голову и уметь досконально выполнять установки тренера. Взять афроамериканцев, которые в разное время выступали в тройном. Физически они заметно превосходили нас, всегда были прекрасно подготовлены, отскакивали от дорожки, как кошки. Но нервная система всегда была уязвимым местом — у африканцев она слишком подвижная. И все знали: если афроамериканский соперник вдруг занервничал сверх меры, у него может начать «гулять» разбег, а в этом случае прыжки, как правило, разлаживаются. Понятно, что это не общее правило, но я такие ситуации наблюдала много раз. Хотя бывали исключения. Например, кубинку Ямиле Алдаму можно было вывести из себя. А двукратная олимпийская чемпионка Франсуаза Мбанго всегда выглядела, как человек, который находится исключительно на своей волне. Она умела как бы зашориваться, абстрагироваться от всего вокруг и ни на что не реагировать. В секторе спортсменка порой до такой степени отключалась, что я, глядя на нее, не переставала удивляться: как вообще такой спокойный человек может прыгать? Вид-то у нас взрывной», — приводит слова Лебедевой RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1159564-lebedeva-taktika-sorevnovaniya
легкая атлетика
0
Читайте также
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лебедева рассказала, чем помогает на турнирах своей дочери