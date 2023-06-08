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Легкая атлетика

Сегодня, 14:48

Лебедева объяснила, почему Конева уступила Скворцовой в тройном прыжке на Неделе легкой атлетики

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева рассказала, почему Екатерина Конева уступила Виолетте Скворцовой в тройном прыжке на Неделе легкой атлетики.

«Думаю, дело в том, что Катя давно не соревновалась. От стартов отвыкаешь, теряешь ощущение серьезного соперничества. Своих конкурентов внутри страны уже вроде бы давно и хорошо знаешь, они перестают мотивировать. Но если у спортсмена нет сильного раздражающего фактора, то не будет и результата. Это закон. Соперники заставляют совершенно иначе тренироваться, благодаря этому ты начинаешь ощущать собственную силу и словно крылья за спиной вырастают. А вот когда долгое время варишься в собственном соку, мотивация расти и двигаться вперед начинает уходить. Становится не так просто включаться в серьезную борьбу. Кто же знал, что в этом сезоне так мощно проявит себя Скворцова? Сейчас мы видим, что она реально серьезный конкурент. Хотя запомнилась она мне в свое время не столько прыжками, сколько историей с гимном», — приводит слова Лебедевой RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1159494-lebedeva-koneva-skvorcova-atletika
легкая атлетика
Екатерина Конева
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