Лебедева рассказала, чем помогает на турнирах своей дочери

Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева объяснила, чем помогает на турнирах своей дочери.

«Не сказала бы. Я же не могу повлиять на результат? Ну да, иногда хочется немного подтолкнуть, растормошить дочку, крикнуть: «Проснись, начинай соревноваться!». При этом я понимаю, что Настя сама должна научиться выступать, найти свою схему подводки, понять, как контролировать собственное состояние, получить опыт в этом отношении, иначе говоря. Прекрасно понимаю, на дочку сильно давит то, что ее постоянно сравнивают со мной, поэтому единственное, чем могу помочь во время турнира, — поддержать. Как мама», — приводит слова Лебедевой RT.