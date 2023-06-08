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Легкая атлетика

Сегодня, 16:15

Лебедева рассказала, чем помогает на турнирах своей дочери

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева объяснила, чем помогает на турнирах своей дочери.

«Не сказала бы. Я же не могу повлиять на результат? Ну да, иногда хочется немного подтолкнуть, растормошить дочку, крикнуть: «Проснись, начинай соревноваться!». При этом я понимаю, что Настя сама должна научиться выступать, найти свою схему подводки, понять, как контролировать собственное состояние, получить опыт в этом отношении, иначе говоря. Прекрасно понимаю, на дочку сильно давит то, что ее постоянно сравнивают со мной, поэтому единственное, чем могу помочь во время турнира, — поддержать. Как мама», — приводит слова Лебедевой RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1159563-lebedeva-turniry-doch-pomosh
легкая атлетика
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