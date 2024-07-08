Легкоатлет Чермошанский перенес операцию и избежал перелома после падения на Кубке России

Супруга легкоатлета Артема Чермошанского Елизавета прокомментировала состояние спортсмена после жуткой травмы на Кубке России.

«Операцию сделали, перелома нет. Вывих вправили. Конечно сейчас большой вопрос по всем связкам, мы пока ответить на него не можем, так как МРТ будет завтра.

Артем безумно благодарен вам за поддержку. Спасибо каждому. Буду держать вас в курсе. Спасибо лично от меня! Вы помогаете мне совсем не раскиснуть», — написала девушка в Telegram-канале.

23-летний россиянин, который ранее уже обеспечил себе победу в турнире, неудачно упал в последней попытке. В результате падения атлет серьезно травмировал колено.