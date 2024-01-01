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Легкая атлетика

Сегодня, 22:15

Легкоатлет Киплагат найден мертвым в автомобиле в Кении

Ана Горшкова
Корреспондент
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Угандийский легкоатлет, участник Олимпиад Бенджамин Киплагат убит в Кении, сообщает Daily Monitor.

По данным источника, тело 34-летнего Киплагата нашли в машине в субботу вечером в городе Элдорет. На шее у спортсмена была обнаружена глубокая ножевая рана. Кенийская полиция в понедельник арестовала двух человек, которые подозреваются в убийстве Киплагата.

Сообщается, что мотив убийства до сих пор неизвестен, но полиция заявила, что расследование показало, что двое мужчин «подстерегли» легкоатлета, прежде чем он врезался в их мотоцикл своей машиной. Один из подозреваемых был арестован с ножом, который, предположительно, использовался при убийстве.

Киплагат, родившийся в Кении, представлял Уганду на международном уровне в беге на 3000 м с препятствиями, в том числе на нескольких Олимпийских играх и чемпионатах мира. Он выиграл серебряную медаль на ЧМ-2008 среди юниоров.

Источник: Daily Monitor
легкая атлетика
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