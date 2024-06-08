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Легкая атлетика

Сегодня, 11:15

Легкоатлет Киселев предложил ввести дуэль взглядов в беге: «Ну и что, что я чемпион России? Про нас никто не знает»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский барьерист Анатолий Киселев, победивший в прошлом сезоне Сергея Шубенкова, в интервью «СЭ» высказался о популярности легкой атлетики.

— Титул есть, но получить от этого всего дела возможность говорить, что я чемпион России... Ну и что, смысл? Ну чемпион. Подойдите спросите на улице, что такое легкая атлетика, вам ответят: «Ну там бегают, прыгают иногда». Что в ней 44 вида — никто не знает. Скажут: «Это очень интересная информация, придем домой — обязательно погуглим». Но забудут через секунду и пойдут дальше.

Поэтому если я скажу: «Я чемпион России», мне ответят: «Где? Вот что такое сквош — это мы знаем! А легкая атлетика — ни в рот ногой. Вот когда люди на деревянной палке с башкой коня прыгают по лужайке, хоббихорсинг — это да, это мы бы тебе поаплодировали! А тут наши полномочия все».

После неотбора на Игры БРИКС я звонил тренеру со словами: «Видимо, я разучился бегать, надо снова учиться». В принципе можно заканчивать, где там мой хоббихорс, где моя палка? Буду теперь чемпионом России по хоббихорсингу!

— Если хоббихорсинг моднее легкой атлетики — как сделать легкую атлетику модной? Чтобы хотелось гуглить про бег с барьерами, другие виды?

— Спортсменам надо перестать выходить на старт с кислыми... щами. Мол, мы, спортсмены, серьезные люди... (Морщит лоб и хмурится.) Посмотрите на тяжелую атлетику, там кричат, орут огромные мускулистые мужчины. А сюда приходят — здесь озлобленные дрищи, здесь так не сработает. Ты должен хоть какой-то элемент шоу привнести! В футболе это неожиданность — непонятно, когда у тебя есть андердог, и он обыгрывает лидера.

Российским спортсменам надо относиться к этому проще — как к шоу, потанцевать, какую-то фигню сделать. Возможно, как в UFС, ввести дуэль взглядов, пресс-конференции перед соревнованиями, чтобы прогреть аудиторию. Что-то проскочит, кто-то что-то скажет. Это как раз интересует зрителей. Плюс надо быть более мобильными людьми, куда-то их приглашать, показывать, потому что никто не знает про эту атлетику, — сказал Киселев.

Полностью интервью с легкоатлетом-трештокером читайте на сайте «СЭ».

Анатолий Киселев. «Спортсменам надо выходить не с кислыми щами. Озлобленные дрищи!» Российский атлет рубит правду-матку

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