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Легкая атлетика

Допинг

Сегодня, 11:04

Легкоатлет Лобыня подал в суд на РУСАДА

Камила Абдурахманова
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Толкатель ядра Александр Лобыня, завершивший спортивную карьеру 10 лет назад, подал в суд на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

В октябре 2023 года дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА принял решение о наказании за нарушение антидопинговых правил. Лобыня попытался обжаловать четырехлетнюю дисквалификацию в Национальном центре спортивного арбитража, но после рассмотрения дела арбитры оставили в силе решение ДАК.

«Я считаю, что у РУСАДА не было законных оснований для моей дисквалификации, поэтому решил пойти в суд. Меня дисквалифицировали только на основании данных базы LIMS (база данных московской антидопинговой лаборатории). За время своей карьеры в спорте я множество раз сдавал допинг-пробы, и все они были чистыми.

Да, я закончил спортивную карьеру десять лет назад и не собираюсь возвращаться. Хочу получить только моральное удовлетворение, но понимаю других бывших спортсменов, которые оказались в такой же ситуации, но отказались бороться за свое честное имя, не желая тратить большие деньги на оплату услуг юристов», — приводит слова Лобыни ТАСС.

Сейчас 40-летний Лобыня занимается бизнесом в родном Новосибирске. В 2010 году он получил бронзовую медаль на летнем чемпионате России. Через год на универсиаде в Китае он занял четвертое место.

Источник: ТАСС
легкая атлетика
РУСАДА

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