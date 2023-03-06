Легкоатлет Лысенко рассказал, как жена помогает ему заполнять систему допинг-контроля

Лидер мирового сезона в прыжках в высоту Данил Лысенко после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил очень внимательно относится к заполнению своего профиля в системе антидопингового администрирования и менеджмента (ADAMS).

«Сейчас я очень ответственно подхожу к заполнению своего профиля в системе ADAMS. Если мое местонахождение меняется, то я сразу указываю это. Жена мне тоже очень помогает, напоминает всегда. Вдвоем мы занимаемся этим. Я всем говорю, чтобы не повторяли моих ошибок. Моя дисквалификация должна быть уроком другим спортсменам. К заполнению ADAMS нужно относиться очень серьезно и ни в коем случае на забивать на это, как когда-то я сделал, к сожалению», — приводит слова Лысенко ТАСС.

В августе 2018 года Лысенко был отстранен от соревнований, а затем после длительных разбирательств получил четыре года дисквалификации за фальсификацию документов и два года — за нарушение правил подачи информации о местонахождении.