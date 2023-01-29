Сегодня, 20:32
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко заявил, что подаст заявку на получение нейтрального статуса.
— Насколько тяжело себя мотивировать на внутренние старты?
— Как я себя мотивирую? У меня 4 года не было возможности выступать. Поэтому сейчас кайфую от каждого старта.
— У вас результат сейчас 2,38, лучший результат сезона у иностранцев 2,27. Не обидно, что не с ними соревнуетесь?
— Рад, что показываю такие результаты в нашей стране, но надеюсь, что скоро дадут возможность посоревноваться там и показать, что наша страна сильная. Я читаю новости. У меня почему-то хорошее предчувствие. Будем надеется на лучшее.
— В Азии готовы выступать?
— Если будет возможность, то да.
— Вы оформили нейтральный статус?
— Нет, еще не подавал на нейтральный статус. Думаю, что в ближайшее время подам.
— Не думаете, что будут проблемы с этим из-за прошлой дисквалификации?
— Не знаю. Не хочу об этом думать. Надеюсь, что не будет никаких проблем. Легкоатлет Лысенко заявил, что подаст заявку на получение нейтрального статуса.