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Сегодня, 20:32

Легкоатлет Лысенко заявил, что подаст заявку на получение нейтрального статуса

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Данил Лысенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский прыгун в высоту Данил Лысенко заявил, что подаст заявку на получение нейтрального статуса.

— Насколько тяжело себя мотивировать на внутренние старты?

— Как я себя мотивирую? У меня 4 года не было возможности выступать. Поэтому сейчас кайфую от каждого старта.

— У вас результат сейчас 2,38, лучший результат сезона у иностранцев 2,27. Не обидно, что не с ними соревнуетесь?

— Рад, что показываю такие результаты в нашей стране, но надеюсь, что скоро дадут возможность посоревноваться там и показать, что наша страна сильная. Я читаю новости. У меня почему-то хорошее предчувствие. Будем надеется на лучшее.

— В Азии готовы выступать?

— Если будет возможность, то да.

— Вы оформили нейтральный статус?

— Нет, еще не подавал на нейтральный статус. Думаю, что в ближайшее время подам.

— Не думаете, что будут проблемы с этим из-за прошлой дисквалификации?

— Не знаю. Не хочу об этом думать. Надеюсь, что не будет никаких проблем. Легкоатлет Лысенко заявил, что подаст заявку на получение нейтрального статуса.

Данил Лысенко
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