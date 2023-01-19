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Сегодня, 10:54

Легкоатлет Моргунов пропустит зимний сезон из-за травмы ахилла

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер серебряного призера чемпионата Европы в прыжках с шестом Тимура Моргунова Владимир Шульгин сообщил, что из-за проблем с ахилловым сухожилием спортсмен пропустит зимний соревновательный сезон.

«Зиму Тимур пропустит, он сейчас проходит реабилитацию, его продолжает беспокоить ахилл, — цитирует Шульгина ТАСС. — Он летом попрыгал, и опять случилось воспаление. Мы лечились, сейчас восстанавливаемся для того, чтобы летом быть в полном порядке. Никаких операций не было, лечение консервативное. Тимур уже тренируется в Новогорске, но пока ему нужно поберечь себя».

Ранее 26-летний спортсмен был включен в национальный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В 2022 году Моргунов побеждал как на зимнем, так и на летнем чемпионатах России. В его активе есть также золото финала Бриллиантовой лиги (2018).

Источник: ТАСС
Тимур Моргунов
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