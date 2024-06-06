Шубенков согласился со словами фигуристки Бойковой о «тупых спортсменах»

Российский легкоатлет, чемпион мира 2015 года в беге с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал «СЭ» слова о «тупых спортсменах» лидера сборной России по фигурному катанию Александры Бойковой.

Фигуристка заявила, что «есть люди, которые подтверждают этот стереотип» и она «со многими из них знакома».

«Да, она права. Много, почти все. Процентов 80 точно. Как объяснить... С ними не о чем поговорить кроме спорта, а иногда и о спорте не интересно. Умный ли я? Конечно. Я самый умный», — сказал со смехом Шубенков.