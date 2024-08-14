Легкоатлетам на чемпионате России в Екатеринбурге могут выплатить призовые как за Олимпиаду

Президент Международной федерации бокса Умар Кремлев рассказал о поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Хочется поддержать наших спортсменов. Легкую атлетику пытаются исключить, не допускать. К нам пришла идея развиваться совместно. Мы связаны с легкой атлетикой, проводим «боксзабеги». Будет в Екатеринбурге чемпионат России, если легкоатлеты покажут результаты как на Олимпиаде, мы выплатим им как олимпийским чемпионам. Поддержим наших спортсменов! У 44 спортсменов есть возможность получить награду, как у олимпийских чемпионов», — сказал Кремлев.

Чемпионат России по легкой атлетике 2024 года пройдет в Екатеринбурге 15-18 августа.