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15 мая, 22:47

Легкоатлетка Анжелика Сидорова сообщила о своей беременности

Мария Гусева
Анжелика Сидорова.
Фото Соцсети
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Обладательница серебряной медали Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова сообщила в своих соцсетях, что ждет ребенка.

«После пропуска зимнего сезона был только один вопрос: «Что дальше?». Неожиданно быстро я получила очень четкий ответ. Так что отпуск продолжается. И знаете, я так рада еще на какое-то время отстраниться от всего, что за последние годы принесло мне столько разочарования в людях. А сейчас у меня только одна задача: сделать так, чтобы агрессии и злости стало меньше хотя бы внутри и вокруг меня», — написала Сидорова.

Пост Анжелики Сидоровой.
Фото Соцсети

31-летняя Сидорова — четвертая женщина в истории, преодолевшая 5-метровый рубеж, серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпионка мира и чемпионка Европы.

легкая атлетика
Анжелика Сидорова
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