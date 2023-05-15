Легкоатлетка Анжелика Сидорова сообщила о своей беременности

Обладательница серебряной медали Олимпиады в Токио в прыжках с шестом Анжелика Сидорова сообщила в своих соцсетях, что ждет ребенка.

«После пропуска зимнего сезона был только один вопрос: «Что дальше?». Неожиданно быстро я получила очень четкий ответ. Так что отпуск продолжается. И знаете, я так рада еще на какое-то время отстраниться от всего, что за последние годы принесло мне столько разочарования в людях. А сейчас у меня только одна задача: сделать так, чтобы агрессии и злости стало меньше хотя бы внутри и вокруг меня», — написала Сидорова.

Пост Анжелики Сидоровой. Фото Соцсети

31-летняя Сидорова — четвертая женщина в истории, преодолевшая 5-метровый рубеж, серебряный призер Олимпийских игр в Токио, чемпионка мира и чемпионка Европы.