Легкоатлетка Феофанова считает, что Исинбаева не связывает свою жизнь с Россией

Прыгунья с шестом Светлана Феофанова рассказала, что думает о будущем двукратной чемпионки Игр Елены Исинбаевой.

«Мне кажется, у Лены плохие советники. В нынешней ситуации выдать вот такой пост, еще и на испанском языке... Наверное, она не связывает свою дальнейшую жизнь с Россией», — цитирует Феофанову Sports.ru.

Ранее Исинбаева сказала, что воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, имеют номинальный характер. ?

В конце июня Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование в отношении 41-летней Исинбаевой и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, которые являются членами организации.

17 июля Исинбаева сообщила, что продолжит работу в МОК с сентября 2023 года.