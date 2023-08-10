Легкоатлетка Феофанова считает, что Исинбаева не связывает свою жизнь с Россией

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Прыгунья с шестом Светлана Феофанова рассказала, что думает о будущем двукратной чемпионки Игр Елены Исинбаевой.
«Мне кажется, у Лены плохие советники. В нынешней ситуации выдать вот такой пост, еще и на испанском языке... Наверное, она не связывает свою дальнейшую жизнь с Россией», — цитирует Феофанову Sports.ru.
Ранее Исинбаева сказала, что воинские звания, полученные в период выступлений за ЦСКА, имеют номинальный характер. ?
В конце июня Международный олимпийский комитет (МОК) инициировал расследование в отношении 41-летней Исинбаевой и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, которые являются членами организации.
17 июля Исинбаева сообщила, что продолжит работу в МОК с сентября 2023 года.
27 июля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Исинбаева самоустранилась от своих обязанностей члена исполкома ОКР в последние два года. Позже он сообщил о невозможности исключения Исинбаевой из исполкома.