Легкоатлетка Кнороз пропустила турнир в Москве из-за отсутствия шестов

Тренер российской легкоатлетки Полины Кнороз Владимир Шульги рассказал, почему спортсменка пропустила московский Мемориал Дьячкова и Озолина.

«Полина не смогла выступить вчера на турнире в Москве по причине того, что у нее не было соревновательных шестов, которые в нужное время не приехали из Челябинска. Мы отправляли их автотранспортом, потому что самолетом очень дорого выходит, но из-за погодных условий, как я понимаю, машина не приехала в Москву вовремя. В нашем распоряжении были тренировочные шесты, но они, считаю, должны использоваться только во время тренировок», — приводит слова Шульги ТАСС.

Турнир в Челябинске состоялся 19 января, расстояние до Москвы составляет около 1 800 км.