Сегодня, 13:00
Чемпионка России в беге с барьерами Эмилия Тангара, которая имеет малийские корни, в интервью «СЭ» рассказала о случаях расизма в своей жизни.
— В России есть расизм?
— Наверное, не так, как в Штатах. Но он есть, как бы ни говорили, что его нет. От своего лица скажу, что есть. С каждый годом сталкиваюсь все меньше, поэтому сложновато вспоминать конкретные случаи. Но, конечно, было и предвзятое отношение, шутки, невоспитанные люди, дети — это все есть.
— Дети подбегают и говорят про цвет кожи?
— Ну могут, да, или начать в шутку говорить со мной на английском. Они считают это очень оригинальным. А я слышу это «Hello!» (англ. «привет»), не знаю, уже в трехсоттысячный раз. Но я не обращаю внимания, просто еще одну галочку ставлю в уме.
— Но в спорте такого нет? Мол, темнокожая, бегает быстро, значит.
— Нет. Такого не встречала.