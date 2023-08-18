Легкоатлетки Кнороз и Миллер выполнили олимпийский норматив в финале «Королевы российского спорта»

Российская легкоатлетка Полина Кнороз стала победительницей турнира серии «Королева российского спорта». Она показала результат 4,73 метра и выполнила олимпийский норматив.

Россиянки Аксана Гатауллина и Ирина Михайлова показали результат 4,43 метра, Гатауллина оказалась выше по количеству попыток. Чтобы выполнить олимпийский норматив, необходимо преодолеть планку на высоте 4,73 метра.

Полина Миллер стала победительницей забега на 400 м на турнире. Она преодолела дистанцию за 50,86 секунды. Второе место заняла Вероника Архипова (52,11 секунды), третьей стала Анна Садовничева (52,48).

Соревнования проходят в Екатеринбурге.