Легкоатлетку Макаренко выгнали со сборов из-за неявки на утреннее построение

Чемпионка России в спринтерском беге Кристина Макаренко рассказала в соцсетях, что ее и еще двух спортсменов выгнали со сборов из-за неявки на утреннее построение.

Спортсменам заявили, что из-за неявки на построение в восемь утра они не достойны находиться на сборах в Новогорске.

«Сегодня наши главные собрали всех тренеров в манеже и сказали, что мы недостойны тут находиться, потому что мы не ходим на построение в восемь утра.

Самое простое, что может быть к спортсменам и тренерам, — это уважение, которого, к сожалению, у нашего руководства к нам нет», — написала 26-летняя Макаренко.

Она добавила, что из-за такого отношения желания тренироваться и выступать все меньше.

«Было очень жалко, когда я увидела новость о том, что заканчивает Анжелика Сидорова. Я думаю, в ближайшие годы количество этих достойных людей, которые завершат свою карьеру, будет больше», — добавила спортсменка в своем Telegram-канале.

Макаренко специализируется в беге на 100 м. Она является многократной чемпионкой России и бронзовой медалисткой чемпионата Европы 2014 года в эстафете.