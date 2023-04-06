Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Легкая атлетика

Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 12:18

Левитин рассказал о самой проблемной международной федерации

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Помощник президента РФ Игорь Левитин рассказал, какая международная федерация является наиболее проблемной. Об этом он рассказал журналистам в зале пресс-конференций ОКР, где проходит вручение наград по итогам Игр-2022 в Пекине.

— Какие международных федерации для нас наиболее проблемные?

— Думаю, что это легкая атлетика. По-сути, это полкоманды. С другой стороны, в легкой атлетике нет командных соревнований. Надеемся, что индивидуальные спортсмены пройдут отбор.

23 марта в World Athletics восстановили членство ВФЛА в организации после отстранения, которое действовало с ноября 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.

Читайте также
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
У кенийцев нашли допинговую схему. Их снова пожурят и простят?
Стало известно об отступлении украинских военных из Артемовска
В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов
Самодельный дрон с камерами упал на территории завода в Химках
Пранкеры Вован и Лексус разыграли экс-президента Франции Олланда
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Сальников: «Международная федерация плавания рассматривает все возможности допуска наших спортсменов»
Президент федерации плавания Сальников: «Никто не будет участвовать при таких условиях МОК»
В ФХР пообещали завоевать золотые медали на следующих Олимпийских играх
Тихонов назвал правильными слова французского биатлониста Жаклена: «Благородный поступок!»
Международный союз конькобежцев обсудит вопрос допуска России к турнирам в июне или октябре
Левитин — о допуске россиян: «Мы не пойдем на условия, если с наших спортсменов потребуют расписки насчет СВО»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме РФ назвали принципиально важным решение World Athletics восстановить статус ВФЛА