Левитин рассказал о самой проблемной международной федерации

Помощник президента РФ Игорь Левитин рассказал, какая международная федерация является наиболее проблемной. Об этом он рассказал журналистам в зале пресс-конференций ОКР, где проходит вручение наград по итогам Игр-2022 в Пекине.

— Какие международных федерации для нас наиболее проблемные?

— Думаю, что это легкая атлетика. По-сути, это полкоманды. С другой стороны, в легкой атлетике нет командных соревнований. Надеемся, что индивидуальные спортсмены пройдут отбор.

23 марта в World Athletics восстановили членство ВФЛА в организации после отстранения, которое действовало с ноября 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.