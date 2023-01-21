Лидер мирового сезона в прыжках в высоту Лысенко не подавал заявку на нейтральный статус

Обладатель лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту Данил Лысенко пока не подал заявку на нейтральный статус, без которого российские легкоатлеты в настоящее время не имеют права стартовать за рубежом.

«Я пока не разговаривал с тренером по поводу подачи заявления на нейтральный статус, но хотелось бы выступить на международных стартах», — сказал Лысенко ТАСС.

На турнире в Челябинске спортсмен победил с результатом 2,32 метра и улучшил на 1 см принадлежавший ему же лучший результат сезона в мире, который был установлен 7 января на соревнованиях в Екатеринбурге.

23 декабря пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики сообщила, что процесс получения нейтральных статусов (ANA) будет продолжаться до тех пор, пока Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не примет другого решения.