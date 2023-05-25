Лидеры сборной Белоруссии выступят на легкоатлетическом турнире в Твери

Лидеры сборной Белоруссии выступят на легкоатлетическом турнире Athletics League в Твери.

«В этом году наш турнир впервые приобретет статус международного. В Тверь собираются приехать ведущие легкоатлеты Белоруссии. Речь идет о прыгунах с шестом Ирине Жук и Матвее Волкове, а также о призере чемпионата мира в прыжках в длину Анастасии Мирончик-Ивановой. Также в Твери планирует выступить бронзовый призер чемпионата Белоруссии в прыжках в длину Артем Гурин», — приводит ТАСС слова директора турнира Athletics League Романа Маренкова.

Турнир Athletics League пройдет 12 июня.