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Сегодня, 10:25

Лидеры сборной Белоруссии выступят на легкоатлетическом турнире в Твери

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лидеры сборной Белоруссии выступят на легкоатлетическом турнире Athletics League в Твери.

«В этом году наш турнир впервые приобретет статус международного. В Тверь собираются приехать ведущие легкоатлеты Белоруссии. Речь идет о прыгунах с шестом Ирине Жук и Матвее Волкове, а также о призере чемпионата мира в прыжках в длину Анастасии Мирончик-Ивановой. Также в Твери планирует выступить бронзовый призер чемпионата Белоруссии в прыжках в длину Артем Гурин», — приводит ТАСС слова директора турнира Athletics League Романа Маренкова.

Турнир Athletics League пройдет 12 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/17838811
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