Литовский легкоатлет Алекна установил новый мировой рекорд в метании диска

Литовец Миколас Алекна установил новый мировой рекорд в метании диска на турнире в Оклахоме (США). 14 апреля он показал результат 74,35 метра, побив старейший рекорд у мужчин. Алекна превзошел достижение немца Юргена Шульта (74,08), который держался более 37 лет.

21-летний спортсмен в 19 лет завоевал серебряную медаль чемпионата мира 2022 года, став самым молодым призером турнира по метанию диска в истории. В том же году он стал чемпионом Европы. В 2023 годуАлекна получил бронзу на чемпионате мира с результатом 68,85 м.