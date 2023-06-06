Лысенко: «Что бы выбрал между рекордом Сотомайора и победой на Олимпиаде? Наверное, побить рекорд»

Российский легкоатлет Данил Лысенко после победы в День прыжков в высоту в рамках Недели легкой атлетики в «Лужниках» рассказал, что предпочел бы побить рекорд Хавьера Сотомайора, нежели выиграть олимпийское золото. Кубинец установил рекорд 30 лет назад, показав результат 2,45 м. Это достижение до сих пор никто не превзошел.

— Каково соревноваться на глазах Хавьера Сотомайора?

— Классные ощущения. То, что соревнуемся на глазах действующего рекордсмена мира, — это круто. Добавляет куража, подстегивает.

— Удалось пообщаться?

— Нет. Пожали руки. Поздравил. Я сказал спасибо. И все.

— Слышали, что он говорил, что Лысенко нужно брать быстрее разбег, чтобы выше прыгать?

— Может, он прав. Но пока что я не готов к более высокой скорости. Наоборот, были попытки, где я начинал ускоряться, бежать быстрее, и меня это ломало. Мне, наоборот, нужно поспокойнее. Тогда я могу попасть в себя, попасть в ногу и прыгнуть.

— Если бы предложили на выбор: побить рекорд Сотомайора или стать олимпийским чемпионом, что бы выбрали?

— Наверное, побить рекорд.

— В чем причина, что мировой рекорд так долго держится?

— Подбирался Баршим довольно близко. Считаю, что он был готов. На моих глазах он пытался 2,46 покорять. Не могу сказать, в чем причина, — сказал Лысенко.