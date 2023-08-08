Лысенко оценил свои результаты на чемпионате России в Челябинске

Российский прыгун в высоту Даниил Лысенко рассказал, как оценивает свое выступление на чемпионате России в Челябинске. Спортсмен победил на турнире с результатом 2,33 метра.

«Выступил нормально, результат хороший, но я знаю, что могу больше. Сегодня я чувствую, что не отошел от прошлых стартов, немного усталый и нога у меня отваливается. Тяжело было прыгать», — рассказал Лысенко в эфире «Россия 24».

Второе место на турнире занял Илья Иванюк (2,23). Третьим стал Матвей Тычинкин, который уступил Иванюку по попыткам (2,23).