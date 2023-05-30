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Легкая атлетика

Сегодня, 15:25

Макаренко высказалась о популярности легкой атлетики

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 100 м, Кристина Макаренко высказалась о популярности легкой атлетики.

«Я понимаю, что легкая атлетика не такой популярный вид, хотя он и является базовым в спорте. Обиды как таковой, наверное, нет, просто хочется, чтобы люди смотрели не только на звезд, но и на нас. А еще я хочу попросить спортсменов из других видов, которые приедут на Никольскую, чтобы они оставались искренне поболеть за легкоатлетов, а не уходили сразу после своих забегов», — приводит слов Макаренко RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1155347-makarenko-lyogkaya-atletika-vid-sport
легкая атлетика
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