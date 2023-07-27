Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Легкая атлетика
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 09:30

Подруга Исинбаевой: «Ситуацию качают. Разве она не может воспользоваться честно заработанным?»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Елена Исинбаева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира и бывший член президиума ВФЛА Марина Купцова в разговоре с «СЭ» высказалась о критиках Елены Исинбаевой. Легкоатлетки давно дружат, их карьеры развивались параллельно.

«Когда выходишь на какой-то солидный уровень, это тяжелый момент, страшный труд, в ее случае — 30-летняя карьера за спиной. Она начала с малолетства. Я знаю, что сейчас люди много говорят, качают ситуацию. Разные позиции высказываются. Но люди не понимают, как это все достается. Человек что-то приобрел, да. Но никто не разбирается в деталях — когда, почему. Если у нее жизнь складывается? И если это случилось до всего происходящего сейчас?

Обвинить Лену в том, что она пользуется чьими-то благами, что она тратит то, что ей не принадлежит? В ее случае все достижения были на глазах у мира. 30 рекордов, многочисленные выступления, рекламные контракты и акции, постоянный допинг-контроль. У этого человека все открыто в этом плане. И только в 35 лет началась личная жизнь, дети появились. И теперь она не может честно заработанным воспользоваться?» — спросила Купцова.

 
Марина Купцова и&nbsp;Елена Исинбаева. «Почему она не может пользоваться честно заработанным?» Подруга Исинбаевой защищает Елену

 

легкая атлетика
Елена Исинбаева
Марина Купцова
16
Читайте также
Дубль и голевая передача Месси принесли «Интер Майами» победу над «Атлантой»
День Военно-морского флота отметят 30 июля
СК возбудил дело о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Соколовской
Медведь напал на женщину с ребенком на зооферме под Тулой
Судно с 3 тыс. автомобилей на борту загорелось у побережья Нидерландов
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Конева жестко разносит ВФЛА
«Пусть каждый отвечает сам за себя»
«Врачи подтвердили, что у меня надрыв мышцы». Эксклюзив «СЭ» с Клишиной
Журналисты «СЭ» на ЧМ по легкой атлетике финишировали с российским флагом
Сидорова: «Встреча с Президентом? Это у него надо спрашивать»
«Я горжусь Анжеликой и очень-очень люблю»
Вся правда про отель российских атлетов на чемпионате мира
«Я бежала, а вдоль трассы лежали «трупы»
Колобков - о "деле Лысенко", судьбе Шляхтина и протесте Ласицкене
Россия по-прежнему без флага
Суд нашел в Кастер Семене женщину
Миллиард долларов или марафон из 2 часов?
Дарья Клишина мечтает об олимпийской медали
Детская мечта Анны Чичеровой
Сергей Шубенков: "Хорошие, тяжелые, деревянные!"
Трибуны помогли Болту!
Московский марафон назло непогоде
Усейн Болт намерен вернуть чемпионское звание
Российские звезды готовятся к ЧМ
"Лужники" вышли на старт подготовки к ЧМ-2013
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпионка Европы Купцова призвала прекратить травлю Исинбаевой

Подруга Исинбаевой объяснила ее эмиграцию