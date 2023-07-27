Подруга Исинбаевой: «Ситуацию качают. Разве она не может воспользоваться честно заработанным?»

Российская прыгунья в высоту, вице-чемпионка мира и бывший член президиума ВФЛА Марина Купцова в разговоре с «СЭ» высказалась о критиках Елены Исинбаевой. Легкоатлетки давно дружат, их карьеры развивались параллельно.

«Когда выходишь на какой-то солидный уровень, это тяжелый момент, страшный труд, в ее случае — 30-летняя карьера за спиной. Она начала с малолетства. Я знаю, что сейчас люди много говорят, качают ситуацию. Разные позиции высказываются. Но люди не понимают, как это все достается. Человек что-то приобрел, да. Но никто не разбирается в деталях — когда, почему. Если у нее жизнь складывается? И если это случилось до всего происходящего сейчас?

Обвинить Лену в том, что она пользуется чьими-то благами, что она тратит то, что ей не принадлежит? В ее случае все достижения были на глазах у мира. 30 рекордов, многочисленные выступления, рекламные контракты и акции, постоянный допинг-контроль. У этого человека все открыто в этом плане. И только в 35 лет началась личная жизнь, дети появились. И теперь она не может честно заработанным воспользоваться?» — спросила Купцова.