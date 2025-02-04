Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Сегодня, 10:00

Легкоатлетка Кочанова о контроле веса: «Начало силовых, пубертат, и вопрос встал очень остро»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
Telegram Дзен

Лучшая легкоатлетка России 2024 года по мнению ВФЛА прыгунья в высоту Мария Кочанова рассказала «СЭ» о проблемах с контролем веса, которые преследуют ее на протяжении всей карьеры.

— Ты сказала, что одарена с точки зрения силовых показателей. Это создает проблемы с весом?

— Мне никогда не предлагали менять вид, хотя я часто об этом задумывалась — наверное, физиологически и антропометрически я не идеальная высотница. Это мое мнение. Может, получилось бы в тройном прыжке или в длине. Мои данные требуют значительно больше усилий, чтобы показывать результаты в высоте, чем у классической высотницы, которая худая сама по себе. За счет склонности к набору мышечной массы я быстро добавляю в весе и затем тяжело вхожу в соревновательную форму. Этот вопрос стоит очень остро: после каждой силовой тренировки я отекаю, и нужно время, чтобы эффект прошел, а затем следующая силовая — и так по кругу.

— Как с этим ты справляешься? Бывают кризисные моменты?

— Я лет в двенадцать познакомилась с диетами и всей этой темой. Стало очевидно, что я вырасту, скажем так, массивнее, чем сверстницы, у которых другая физиология. До начала силовых тренировок я была очень худой, тростиночка, килограммов на пять меньше сверстниц того же роста. А затем — начало силовых, пубертат, и вопрос встал очень остро.

Кризисы пережила уже много раз. И, наверное, они еще не раз повторятся, пока я нахожусь в данном виде спорта. Это очень тяжелые периоды, когда ты делаешь все для того, чтобы вес ушел. Мы до сих пор работаем во многом по советским методикам, не у всех в тренерском штабе есть понимание, что каждый спортсмен индивидуален. То, что у меня другая физиология, вызывает вопросы: «Ты что, просто не можешь не есть?» У них нет осознания, что, если я даже не буду есть, мои мышцы от этого никуда не денутся, отеки после силовых не исчезнут волшебным образом. Сложно с этим работать, и моментами, бывает, руки опускаются. Это, наверное, самая тяжелая тема в моей спортивной карьере, прочие с ней рядом не стоят.

Мария Кочанова. «Забила на Олимпиаду, на комментарии, на чьи-то ожидания, на все». Лучшая легкоатлетка России — об умении заземлиться

легкая атлетика
Мария Кочанова
Читайте также
СМИ сообщили о возобновлении поставок США оружия ВСУ после небольшой паузы в январе
Глава Федерации бокса ДНР Саркисян умер после взрыва в московском ЖК
Обвиняемый в двойном убийстве пасынок Стаса Намина сменил фамилию
Марченко переведен в список травмированных на неопределенный срок
Самые богатые клубы России «Спартак» и «Зенит» развязали войну кошельков
Посол заявил о претензиях Польши на объекты российской недвижимости
Популярное видео
Якупов в «Авангарде» еще на два года, «Барыс» позорит КХЛ
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Куда вернется Кузьменко. Кубок Вызова МХЛ
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает «Спартак», российский вратарь покоряет АХЛ
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя