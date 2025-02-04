Легкоатлетка Кочанова о контроле веса: «Начало силовых, пубертат, и вопрос встал очень остро»

Лучшая легкоатлетка России 2024 года по мнению ВФЛА прыгунья в высоту Мария Кочанова рассказала «СЭ» о проблемах с контролем веса, которые преследуют ее на протяжении всей карьеры.

— Ты сказала, что одарена с точки зрения силовых показателей. Это создает проблемы с весом?

— Мне никогда не предлагали менять вид, хотя я часто об этом задумывалась — наверное, физиологически и антропометрически я не идеальная высотница. Это мое мнение. Может, получилось бы в тройном прыжке или в длине. Мои данные требуют значительно больше усилий, чтобы показывать результаты в высоте, чем у классической высотницы, которая худая сама по себе. За счет склонности к набору мышечной массы я быстро добавляю в весе и затем тяжело вхожу в соревновательную форму. Этот вопрос стоит очень остро: после каждой силовой тренировки я отекаю, и нужно время, чтобы эффект прошел, а затем следующая силовая — и так по кругу.

— Как с этим ты справляешься? Бывают кризисные моменты?

— Я лет в двенадцать познакомилась с диетами и всей этой темой. Стало очевидно, что я вырасту, скажем так, массивнее, чем сверстницы, у которых другая физиология. До начала силовых тренировок я была очень худой, тростиночка, килограммов на пять меньше сверстниц того же роста. А затем — начало силовых, пубертат, и вопрос встал очень остро.

Кризисы пережила уже много раз. И, наверное, они еще не раз повторятся, пока я нахожусь в данном виде спорта. Это очень тяжелые периоды, когда ты делаешь все для того, чтобы вес ушел. Мы до сих пор работаем во многом по советским методикам, не у всех в тренерском штабе есть понимание, что каждый спортсмен индивидуален. То, что у меня другая физиология, вызывает вопросы: «Ты что, просто не можешь не есть?» У них нет осознания, что, если я даже не буду есть, мои мышцы от этого никуда не денутся, отеки после силовых не исчезнут волшебным образом. Сложно с этим работать, и моментами, бывает, руки опускаются. Это, наверное, самая тяжелая тема в моей спортивной карьере, прочие с ней рядом не стоят.