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Сегодня, 19:24

Ласицкене: «Вопрос, буду ли я в этом сезоне выступать на международных стартах, очень сложный для меня и вводит в ступор»

Иван Шитик
Корреспондент
Мария Ласицкене.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене оценила перспективы выступить на международных стартах в этом сезоне.

«Вопрос о том, буду ли я в этом сезоне выступать на международных стартах, очень сложный для меня и вводит в ступор. Пока ничего непонятно, сейчас я просто прихожу на тренировки и делаю то, что говорит мой тренер. И я знаю, что в любой момент, как только нас выпустят, должна быть готова», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Главным легкоатлетическим стартом 2023 года станет чемпионат мира, который пройдет в Будапеште с 19 по 27 августа.

В марте 2022 года Европейская легкоатлетическая ассоциация запретила россиянам заявляться на турниры под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/16854227
Мария Ласицкене (Кучина)
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