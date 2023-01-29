Ласицкене: «Пока не будет точной информации, не буду себя настраивать лишний раз»

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене отреагировала на предложение МОК вернуть российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

— Последние новости обнадеживают?

— Пока не будет точной информации, не буду себя настраивать лишний раз. Опыт прошлых лет, что эти люди могут менять свое мнение. Я делаю то, что от меня зависит. Я тренируюсь.

МОК 25 января предложил допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.