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Сегодня, 19:54

Ласицкене: «Пока не будет точной информации, не буду себя настраивать лишний раз»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Мария Ласицкене.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене отреагировала на предложение МОК вернуть российских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе.

— Последние новости обнадеживают?

— Пока не будет точной информации, не буду себя настраивать лишний раз. Опыт прошлых лет, что эти люди могут менять свое мнение. Я делаю то, что от меня зависит. Я тренируюсь.

МОК 25 января предложил допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Мария Ласицкене (Кучина)
МОК
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