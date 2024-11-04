Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Статьи
Олимпиада
Новости
Чемпионат мира
Главная
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 20:27

Захарова о заявлении Коу против российских атлетов: «Человек не за спорт, а за его уничтожение»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление главы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьяна Коу. Ранее Коу, который является одним из главных кандидатов на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), пообещал не допустить участия россиян и белорусов в международных легкоатлетических соревнованиях даже под нейтральными флагами.

«Это означает, что человек не за спорт, а за продолжение использования политических инструментов, уничтожение спорта. Здесь надо понимать, что речь идет о должности, занимая которую, человек должен руководствоваться согласованными всеми странами принципами олимпизма. Где в принципах олимпизма или в других международных правовых документах написано не допускать кого-то по национальному признаку? Там написано прямо противоположное», — сказала Захарова «СЭ».

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года. Позже World Athletics дважды продлевала санкции.

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Кнайсль указала на высокий уровень безопасности жизни в России
Инфекционист назвал симптомы вируса Коксаки
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
ЦСКА проиграл не из-за драки, Станкович в «Спартаке» вернулся к адекватности, в «Ахмате» вмешиваются высшие силы. Пять простых выводов после 14-го тура РПЛ
Губернаторы Ростовской и Тамбовской областей объявили об уходе в отставку
Тутберидзе не приехала на «Гран-при» в Казани
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Журова ответила Дюамель: «Ей надо историю подучить»
Защитник сборной Узбекистана Ашурматов не видит смысла в переходе России под эгиду АФК
Роднина ответила Дюамель: «Если у нее чешется язык — это ее проблемы»
Серохвостов: «Думаю, что российские биатлонисты никому не нужны в других странах»
Серохвостов: «У меня больше убавляет мотивацию то, что нас никуда не пускают»
«Без разницы, кто топ-2, если на Олимпиаду никого не пустят». Интервью Даниила Серохвостова
Сегодня
Вчера
Неделя