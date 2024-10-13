Марокканский легкоатлет заявил, что Московский марафон стал самым холодным забегом в его жизни

Московский марафон стал самым холодым забегом в жизни для победителя соревнований марокканца Юннеса Беннара, сообщил атлет в интервью ТАСС.

Беннар преодолел дистанцию за 2 часа 11 минут 34 секунды. Соревнования прошли при температуре воздуха 5-7 градусов тепла.

«Это был самый холодный марафон в моей жизни. Мне очень понравилось то, как этот забег был организован, выражаю благодарность его организаторам. Я был готов к этому старту очень хорошо, но не был уверен в своей победе. Этот успех стал для меня огромным сюрпризом», — сообщил Беннар.

Московский марафон в 2024 году впервые проходил в два дня — 12 и 13 октября.

Московский марафон прошел при поддержке FONBET.