Сегодня, 14:09
Легкоатлетка Анастасия Мартынова заняла первое место в соревнованиях по метанию диска. Она показала результат 58,93 метра. Второй стала Виолетта Игнатьева (58.73), Мария Огрицко (57.56) — третья.
В ходьбе на 20 км победителями стали Сергей Кожевников среди мужчин и Рейхан Каграманова среди женщин.
Время Кожевникова — 1 час 20,57 минуты. Каграманова показала прошла дистанцию за 1 час 31,08 минуты.
Ходьба
Мужчины
Сергей Кожевников (Республика Мордовия) — 1:20:57
Данила Мартынов (Республика Мордовия) — 1:21:33
Сергей Широбоков (Мордовия, Удмуртская) — 1:22:55
Женщины
Рейхан Каграманова (Мордовия, Кузбасс) — 1:31:08
Анастасия Трухова (Республика Мордовия) — 1:33:54
Кристина Любушкина (Челябинская область) — 1:35:00
Турнир проходит в Чебоксарах с 7 по 9 июля.