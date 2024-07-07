Мартынова заняла первое место в метании диска на Кубке России, Кожевников и Каграманова — первые в ходьбе

Легкоатлетка Анастасия Мартынова заняла первое место в соревнованиях по метанию диска. Она показала результат 58,93 метра. Второй стала Виолетта Игнатьева (58.73), Мария Огрицко (57.56) — третья.

В ходьбе на 20 км победителями стали Сергей Кожевников среди мужчин и Рейхан Каграманова среди женщин.

Время Кожевникова — 1 час 20,57 минуты. Каграманова показала прошла дистанцию за 1 час 31,08 минуты.

Ходьба

Мужчины

Сергей Кожевников (Республика Мордовия) — 1:20:57

Данила Мартынов (Республика Мордовия) — 1:21:33

Сергей Широбоков (Мордовия, Удмуртская) — 1:22:55

Женщины

Рейхан Каграманова (Мордовия, Кузбасс) — 1:31:08

Анастасия Трухова (Республика Мордовия) — 1:33:54

Кристина Любушкина (Челябинская область) — 1:35:00

Турнир проходит в Чебоксарах с 7 по 9 июля.