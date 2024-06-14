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Легкая атлетика

Сегодня, 10:47

Mash: Мастеркову выписали из больницы и посоветовали ей обратиться к онкологу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Светлана Мастеркова.
Фото Global Look Press
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Двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову выписали из больницы, пишет Mash.

11 июня стало известно, что 56-летнюю спортсменку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сообщалось, что его готовили к операции на опухоли в голове.

По информации источника, в итоге операция пока не потребовалась. Мастеркову выписали из больницы и посоветовали обратиться к онкологу, который составит план лечения.

Мастеркова выиграла 2 золотые медали (в беге на 800 и 1500 м) на Олимпийских играх в Атланте (США). Также она становилась чемпионкой мира 1999 года в беге на 1500 м и чемпионкой Европы на этой же дистанции в 1998 году.

Источник: Mash
легкая атлетика
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