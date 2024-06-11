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Сегодня, 14:17

Mash: двукратную олимпийскую чемпионку Мастеркову госпитализировали в состоянии средней степени тяжести

Руслан Минаев
Светлана Мастеркова.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»
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Двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Мастеркову госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, спортсменку готовят к операции по устранению опухоли в голове. Отмечается, что Мастеркова находится в нейрохирургическом отделении.

Мастеркова выиграла 2 золотые медали (в беге на 800 и 1500 м) на Олимпийских играх в Атланте (США). Также она становилась чемпионкой мира 1999 года в беге на 1500 м и чемпионкой Европы на этой же дистанции в 1998 году.

Источник: https://t.me/mash/54971
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