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Сегодня, 14:54

Матыцин считает недопустимым заявление Исинбаевой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Елена Исинбаева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на заявление двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой о ее причастности к Вооруженным силам России.

«Здесь абсолютно однозначная оценка — недопустимо так относиться к воинскому званию, к гражданской позиции и событиям, которые происходят в твоей родной стране», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Ранее 41-летняя спортсменка заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах России и не была депутатом Госдумы, а воинское звание майора назвала «номинальным».

18 июля стало известно, что Исинбаева продолжит работать в Международном олимпийском комитете (МОК) из-за отсутствия поддержки СВО. Ранее МОК проводил расследование в отношении нее и президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

Источник: https://tass.ru/sport/18311773
легкая атлетика
Елена Исинбаева
Олег Матыцин
МОК
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