Матыцин: «Решение World Athletics говорит о признании работы Минспорта совместно с ВФЛА»

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) о восстановлении членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) говорит о признании системной и результативной работы, проведенной Министерством спорта России.

«Решение World Athletics демонстрирует признание нашей системной и результативной работы совместно с Всероссийской федерацией легкой атлетики. В стопроцентном объеме выполнены все предписания по штрафным санкциям со стороны World Athletics. Это яркая констатация эффективной системы борьбы с допингом в спорте, которая неоднократно отмечалась на площадке конвенции ЮНЕСКО», — приводит слова Матыцина ТАСС.

23 марта было объявлено, что в World Athletics приняли решение восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. ВФЛА была отстранена в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

Легкоатлеты из России и Белоруссии отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. В ноябре того же года отстранение было продлено до особого распоряжения.