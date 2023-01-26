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Сегодня, 11:02

World Athletics обсудит возможный допуск россиян на турниры 21-23 марта

Руслан Минаев
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) обсудит возможный допуск российских атлетов на турниры под своей эгидой, сообщает пресс-служба организации. Заседание совета ассоциации пройдет с 21 по 23 марта.

«Позиция World Athletics заключается в том, что российские и белорусские спортсмены останутся исключенными из международных соревнований. В настоящее время у World Athletics есть два отдельных решения совета, касающихся Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА): одно — за допинг, а другое — за ситуацию между Россией и Украиной. На заседании нашего совета 21-23 марта мы получим отчет от рабочей группы о том, достаточная ли проведена работа по очистке легкой атлетики в России для отмены отстранения, связанного с допингом», — цитирует ТАСС пресс-служба World Athletics.

Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.

В марте 2022 года совет World Athletics принял решение запретить россиянам выступать в сезоне-2022 в международных турнирах.

Источник: ТАСС
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